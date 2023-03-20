Samanyolu Haber /Gündem / Dejavu: Bir 128 milyar dolar daha gitti /20 Mart 2023 14:14

Dejavu: Bir 128 milyar dolar daha gitti

Bloomberg hesaplarına göre Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için ‘arka kapı’ müdahaleleri 128 milyar dolara ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor.

Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.

Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü.

Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası Aralık 2021’den bu yana döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti.

Buna göre Merkez Bankası’nın piyasaya müdahalesi 2023’te hız kazanırken Suudi Arabistan’dan gelen 5 milyar dolarla bu daha da artabilir.
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