Dekan açılan tek kişilik kadro için 'eşini birebir' tarif etmiş!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında “eş detayı” ortaya çıktı. İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olan Cüneyt Akı’nın eşi Özlem Akı tarif edildi. Dekanın eşi “Dijitalleşme süreci açısından Türkiye’de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları” adlı tez hazırlamıştı. Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde “Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma” şartı aranacağı belirtildi.









Aile saadeti bozulmasın





30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlandaki şartlar adam kayırmanın, akraba torpilinin kitabına kapak olacak cinsten.



İlandaki şart ile Dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı’nın eşi Cüneyt Akı 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı’nın eşi “Dijitalleşme süreci açısından Türkiye’de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları” üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.