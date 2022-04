Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

GazeteDuvar'ın haberine göre, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü vize sınavları dekan ile öğretim görevlisi iki profesörün kavgasına sahne oldu.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçülü’nün vize sınavı sırasında tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan ayrıldığı ve yerine bir Yüksek Lisans öğrencisi bıraktığı için kendisine saldırıp, hakaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kürşad Karacabey, Cumhuriyet Savcılığı’na can güvenliğinin olmadığını belirten dilekçe verdi.Karacabey dilekçesinde, odasındaki saldırıları görüntü ve ses kaydı ile belgelemek istemesi üzerine dekan Ölçülü’nün masanın üzerinde duran imitasyon kılıcı alarak kendisine saldırdığını öne sürdü.Karacabey, “O anda yanında olan yardımcısı ile yakın arkadaşı tutmasalar Dekan beni öldürebilirdi” dedi.Prof. Dr. Kürşad Karacabey’in savcılık dilekçesindeki ifadelere göre olay vize sınavlarının son dakikalarında meydana geldi.Karacabey, tuvalet ihtiyacı için yerine Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim Kocabaş’ı bıraktı. O sırada salona giren Dekan Ölçülü, sınav sürerken Kocabaş’a bağırarak salondan attı.Sesleri duyan Karacabey salona girdiğinde, Dekan Ölçülü’nün hedefi haline geldi.Yüksek lisans öğrencisini yerine bıraktığı için tutanak tutacağını söyleyen dekana “Sizin takdiriniz tutanağınızı tutabilirsiniz. Ama lütfen sınıfı boşaltın sınav devam ediyor” uyarısı yaptı. Tartışma sürerken öğrencilerin sınavı tamamlandı.Sınav kağıtlarını toplayarak odasına yönelen Karacabey, kendisine yönelik hakaretleri koridorlarda bulunan kameraların kaydettiğini söyledi.Dekanın kendisini “Odama gel lan” diyerek odasına çağırdığını, gitmeyince de kendi odasını bastığını söyleyen Karacabey, o anları savcılık dilekçesinde şu ifadelerle dile getirdi:‘‘Odasına gelmeyeceğimi söyleyince sinir krizi geçirerek odamı bastı. Görüntü ve ses kaydı aldığımı söyledim, daha da saldırganlaştı. Odam da masamın üzerinde bulunan Japonya’dan hediye gelmiş süs amaçlı kılıcı alarak başıma vurmak istedi. Öldürmeye teşebbüs ederek bana saldırdı.Yanında bulunan Dekan Yardımcısı Çağatay Dereceli ve okula yeni alınan kendisinin yakın arkadaşı olan kişi kendisini zorla durdurdu. Onlardan bana vurmak için beni tutmalarını istedi. Bu ifadeler ses kayıtlarında mevcut. Defalarca beni öldüreceğini söyledi. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Üniversitemin kurumsal yapısı benim için her zaman öncellik taşıyor.Bu olayın duyulmasını istemezdim. Ancak şahsıma yönelik idari davranış dışında yapılan bu saldırıdan dolayı can güvenliğim söz konusu olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı’na zorunlu olarak şikâyette bulundum.’’