Dekan yandaş baroya üye oldu

İstanbul’da 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla kuruluşunu gerçekleştiren 2 Nolu Baro'nun akabinde Ankara’da da ikinci baro için hazırlıklar devam ediyor. Ankara Adliyesi’ne stant kuran Ankara 2 Nolu Barosu, avukatlardan imza toplamaya devam ediyor.







Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz da yeni baro çalışmalarının yapıldığı stanttı ziyaret ederek, 2 Nolu Baro'ya üye oldu.





Şu ana kadar binin üzerinde imza toplayan baro yönetimi, kuruluş için 29 Ekim’i hedefliyor.



