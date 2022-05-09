Samanyolu Haber /Politika / Deli dumrul bakanlığa da çökmüş /09 Mayıs 2022 07:37

Deli dumrul bakanlığa da çökmüş

Köprü, otoyol, hastane, gar ve havaalanlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı binası için de devletin şirketlere kira ve hizmet bedeli ödediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sayıştay, kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle yaptırılan Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içindeki Sağlık Bakanlığı binasının yasalara aykırı olarak aynı projeye dahil edildiğini 2020 yılı taslak raporuna yazdı.

RAPORA KONULMADI

Ancak taslak raporda yer alan eleştirel tespitler kamuoyuna açıklanan esas rapora konulmadı. KÖİ yöntemiyle döviz garantili yaptırılan projeler, geçenden de geçmeyenden de para alındığı için Deli Dumrul projeleri olarak nitelendiriliyor.

Sözcü'nün ulaştığı taslak raporda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın makamının da bulunduğu Sağlık Bakanlığı hizmet binası için şehir hastanesini işleten şirkete her yıl kullanım bedeli adı altında kira ödendiği bildirildi. Ayrıca, zorunlu hizmet olarak belirtilen bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri, ortak hizmetler, mefruşat hizmetleri, merkezi yardım masası ile yer ve bahçe bakım hizmetleri için de hizmet bedeli ödemesi yapılıyor.

Otel binasını bakanlık yaptılar

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın hizmet binası olarak kullandığı yerin, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'ndeki hastanelerde yatan hastaların refakatçileri için ‘Refakatçi Oteli' olarak planlandığını ancak daha sonra bakanlık binasına dönüştürüldüğünü söyledi. Bakanlık binası için dövizle kira ve hizmet bedeli ödenmesinin yasalara aykırı olduğunu belirten Şahin, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde bugüne kadar kira ve hizmet bedeli için yapılan ödemelerin tutarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deli dumrul bakanlığa da çökmüş Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:51:33