Deli Dumrul gölgede kalır: Çanakkale köprüsünden geçen olmayınca feribota zam yaptılar

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımının ardından maliyeti daha uygun olan deniz ulaşımının önce sefer sayıları azaltıldı, sonra da yüzde 75’i bulan miktarda zam yapıldı. Köprü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beşli Çete olarak ifade ettiği müteahhitler arasında yer alan Limak’ın içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından işletiliyor.







HALK UYGUN FİYAT NEDENİYLE FERİBOTLARI TERCİH EDİYOR

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nden geçiş sayıları oldukça düşük kalırken, halk yüksek fiyat nedeniyle deniz ulaşımını kullanmaya devam ediyor. Yeni yıla girerken yapılan yüzde 30 zamma rağmen deniz ulaşımı köprüden çok daha uygun olunca halkı köprüye yönlendirmek isteyen iktidar, deniz ulaşımına bir zam daha yaptırdı.





OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETİ 135 TL’YE ÇIKARILDI

Çanakkale yerel basınında yer alan haberlere göre, yılbaşından bu yana yapılan zam yüzde 75’i bulurken, gelen son zammın ardından 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL’ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL’ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL’ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL’den 295 TL’ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL’den 400 TL’ye yükseltildi.





KÖPRÜNÜN HALKA MALİYETİ GÜNLÜK 9.5 MİLYON LİRA

Günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişlerin verilen garantinin çok altında kaldığı ortaya çıktı. Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden yalnızca 6 bin aracın geçtiğini duyurmuş, köprünün halka bir günlük maliyetinin 9 milyon 535 bin 500 lira olduğunu açıklamıştı.



