Delta ABD'de baskın varyant: Tüm vakaların yüzde 83'ü

The Guardian’da yer alan habere göre, Senato’da oturumda konuşulan CDC Direktörü Walensky, ABD’de 4 Temmuz haftası içinde vakaların yüzde 50 oranında arttığını duyurdu. Walensky, ülkedeki Covid ölümlerinin de yaklaşık yüzde 48 oranında olduğunu söyledi.







Ölümlerin aşıyla önlenebilir olduğunun altını çizen Walensky, daha bulaşıcı olduğu bilinen delta varyantının yeni vakaların yüzde 83’ünü oluşturduğunu söyledi.







ABD’de Koronavirüs vakaları, aşılama oranının en düşük olduğu Oklahoma, Missouri, Arkansas, Alabama, Louisiana ve Mississippi gibi eyaletlerde artıyor.





Walensky geçen hafta yaptığı açıklamalarda “Bu artık aşısızlar arası bir pandemi” demişti.



