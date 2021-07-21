Samanyolu Haber /Dünya / Delta ABD'de baskın varyant: Tüm vakaların yüzde 83'ü /21 Temmuz 2021 11:32

Delta ABD'de baskın varyant: Tüm vakaların yüzde 83'ü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ABD’de kaydedilen yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 83’ünün Delta varyantı olduğunu açıkladı.

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The Guardian’da yer alan habere göre, Senato’da oturumda konuşulan CDC Direktörü Walensky, ABD’de 4 Temmuz haftası içinde vakaların yüzde 50 oranında arttığını duyurdu. Walensky, ülkedeki Covid ölümlerinin de yaklaşık yüzde 48 oranında olduğunu söyledi.

Ölümlerin aşıyla önlenebilir olduğunun altını çizen Walensky, daha bulaşıcı olduğu bilinen delta varyantının yeni vakaların yüzde 83’ünü oluşturduğunu söyledi.

ABD’de Koronavirüs vakaları, aşılama oranının en düşük olduğu Oklahoma, Missouri, Arkansas, Alabama, Louisiana ve Mississippi gibi eyaletlerde artıyor.

Walensky geçen hafta yaptığı açıklamalarda “Bu artık aşısızlar arası bir pandemi” demişti.

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