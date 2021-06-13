Delta mutasyonu koronanın belirtilerini değiştirdi

Koronavirüsün ilk defa Hindistan’da ortaya çıkan ve Delta olarak adlandırılan yeni varyantı İngiltere’de kısa sürede vaka sayılarını yüzde 74 oranında artırdı.







İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan yeni araştırmada Delta varyantının koronanın semptomlarını değiştirdiğini ortaya koydu.Buna göre bu varyantta, koku ve tat alamama gibi belirtilerden çok baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı görülüyor.





Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki King's College'ın Covid geçiren kişilerden semptomları hakkında bilgi topladığı cep telefonu uygulaması ile yapıldı. Araştırmacılar, Delta varyantının ülkedeki hâkim virüs haline gelmesiyle beraber, uygulamayı kullanan kişilerin bildirdiği semptomların da farklılaştığını saptadı.





Araştırma ekibinin başındaki Tim Spector, ateş ve öksürüğün artık eskisi kadar sık görülmediğini, koku kaybının ise ilk 10 semptoma bile girmediğini söyledi.





Spector, "En çok bildirilen semptom baş ağrısı. Ardından burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateş geliyor. Eski klasik semptomlar değil. Koku kaybını artık ilk 10'da görmüyoruz, bu varyant kısmen daha farklı işliyor" dedi.





Spector, gençlerin şu an Covid'i ağır bir soğuk algınlığı gibi geçirmekte olduklarını söyledi.



