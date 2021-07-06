Samanyolu Haber /Dünya / [Delta varyantı] Biontech aşısının İsrail'deki etkinliği %64'e geriledi /06 Temmuz 2021 12:53

[Delta varyantı] Biontech aşısının İsrail'deki etkinliği %64'e geriledi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Delta varyantı tırmanışa geçerken Pfizer/Biontech aşısının etkinliğinin yüzde 64'e gerilediğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 6 Haziran'dan bu yana Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 64'e düştüğünü duyurdu.

Düşüşün daha bulaşıcı Delta varyantının İsrail genelinde hızla yayılmasıyla aynı zamana denk geldiği belirtilen açıklamada, aşının hastaneye yatışları ve şiddetli semptomları önlemede yüzde 93 oranında etkili olduğu vurgulandı. 

Mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Pfizer aşısının iki dozdan sonra yüzde 97 etkili olduğu belirtilmişti. İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

'Yeni vakaların yarısından fazlası aşılanmış kişilerde görüldü'

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor.

İlk kez Hindistan'da gözlemlenen Delta varyantının ülkede hızla yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Nitzan Horowtiz, üçüncü doz aşı için bilimsel çalışmalar yürütüleceğini ve bunun siyasilere pandemi yönetimi için yol göstereceğini açıkladı. 

Ynet gazetesine göre, geçen cuma kaydedilen yeni vakaların yarısından fazlası aşılanmış kişilerde görüldü. 

Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, sağlık yetkilileri takviye aşılara ek olarak, çoğu Mart ayında kaldırılan bazı  kısıtlamaların geri getirmeyi düşünüyor.

İsrail'in koronavirüs kabinesine danışmanlık yapan Prof. Ran Balicer ise koronavirüs testlerinin 'seçici' olarak uygulandığı bir durumda aşıların etkinliğini ölçmenin oldukça zor olduğunu belirtti. 

Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 501 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

İsrail'in 9.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz Pfizer aşısı oldu. Hızlı aşılanma ile ocak ayında 10 bin civarında olan günlük vaka sayısı düşüş gösterse de aşılananlar arasında hastalığa yakalananların olduğu da bildiriliyor. 

İsrail, Kovid-19 pandemisine karşı toplu aşılama kampanyasını ilk başlatan ve en hızlı yürüten ülke konumundaydı. 
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