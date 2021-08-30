Delta varyantı çocuklarda daha etkili

Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana Amerika’da 36 milyon kişi virüse yakalandı. Amerikan Pediatri Akademisi verilerine göre, enfeksiyon kapanların 4 milyonu çocuk yaşta.



Salgında birkaç ay süren bir durulmanın ardından, Delta varyantı yeni bir dalgaya neden olurken, çocuklar yeni eğitim yılı için hazırlık aşamasında.



Vermont Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Raszka, çocukların çoğunun aşılanmadığını hatırlatıyor: “12 yaşın altında hiçbir çocuk aşı olmadı. Bu, salgına karşı korumasız olan çok büyük bir nüfus olduğu anlamına geliyor.”



Uzmanlar, aşılama oranının düşük olduğu ve Delta varyantının daha da hızlı yayıldığı güney eyaletlerinde salgında gelinen noktanın çok kaygı verici olduğuna dikkat çekiyor.



Florida, Teksas ve Arizona dahil birçok eyalette yerel yönetimler maske kullanma kurallarını geçersiz kıldı. Ancak bu bölgelerde bazı okul yönetimleri, valilerin adımlarına rağmen maske kullanımını destekliyor.



Duke Üniversitesi'nden Dr. Danny Benjamin, “Öğrenciler okullara maskesiz başlayıp, Eylül’den Aralık ayına kadar bu şekilde devam ederse, çocukların çoğunluğu enfeksiyon kapar. Bu varyant, geçen yıl ortaya çıkandan çok daha fazla bulaşıcı” diyor.



Pediatrik enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Danny Benjamin, okullarda Corona virüsünün yayılmasında maskelerin rolünün incelendiği üç araştırmada görev aldı: “Bu yıl bahar döneminde, bir milyondan fazla çocuk ve yetişkin üzerinde okullarda araştırma yaptık. Araştırma kapsamında, okul otobüslerinde ve sınıflarda sosyal mesafe kuralı uygulanmadı ve okullar herkes için tam zamanlı açık kaldı. Ancak maske kullanımının, bu koşullar altında bile, bir çocuğun Corona virüsünü okuldaki başka birine bulaştırma olasılığı yüzde 1’in altındaydı. Yani maske kullanmak, salgını önlemede etkili bir yöntem.”



Maske kuralına karşı çıkanlar, bu tür uygulamaların özgürlükleri kısıtladığını, maske kullanıp kullanmamanın kişisel bir tercih olduğunu savunuyor. Hükümete karşı güvensizlik duyanlar ve aşıların güvenilir olmadığını savunanlar da var.



Diğer taraftan, uzmanlar ne kadar çok sayıda kişi aşı olursa virüse karşı mücadelenin o kadar başarılı olacağının altını çiziyor.



Vanderbilt Üniversitesi'nden Dr. William Schanffner “Toplumların aşı olmasını sağlayabilirsek okullar da güvenli olur. Okullar açıldığında da 12 yaş ve altındaki çocukların da aşılanmasını sağlamalıyız. Çünkü bu yaş grubu hala aşı olmuş değil” şelinde konuşuyor.



Delta varyantının hızlı yayılmasıyla, Amerikan Pediatrik Akademisi’nden uzmanlar, Corona virüsü aşılarının 5-11 yaş arası çocuklar için de bir an önce onaylanması için yetkililere çağrı yapıyor. Ancak bu onayın bir süre daha çıkması beklenmiyor.