Delta varyantı daha hızlı yayılıyor ama daha az öldürücü

Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti Genel Sekreteri (DGKJ) Dr. Burkhard Rodeck, hızla yayılan Delta varyantının öldürücülük bakımından diğer varyantlara göre daha az etkili olduğunu söyledi.







Federal Meclis'te pandemi sırasında okulların durumuyla ilgili eksper görüşlerinin dinlendiği oturumda bir konuşma yapan Rodeck Delta varyantının diğer varyantlara göre yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Rodeck sözlerini "Ancak ölüm oranları bakımından diğer varyantların altında yer alıyor" diye sürdürdü. Rodeck, verilerin varyantın hızla yayıldığı İngiltere'den alındığını ve kesin olmadığını vurguladı.





Çocuklar özelinde eldeki verilerin sınırlı olduğunu söyleyen Rodeck "Delta enfeksiyonuna bağlı olarak çocuklarda yatarak tedavi sayısında artış, İngiltere'de şimdiye kadar gözlemlenmiş değil" diye konuştu. Almanya'nın çeşitli yerlerinde Delta varyantı nedeniyle vaka sayısının artmasına değinen Rodeck "Varyantın çocuklarda ne derece tehlikeli olduğunu kestirebilmek için yeterli veri gelmesini beklemek gerek" dedi.





Osnabrück Çocuk Hastanesi Başhekimi olan Rodeck okul ve kreşlerde havuz PCR testi yapılmasını istedi. Rodeck Avusturya'da koronavirüs taşıyan ancak semptom göstermeyen çocuklara yapılan hızlı antijen testlerinin negatif sonuç verdiğini hatırlattı. "Havuz PCR testlerinin büyük avantajı var. Özensiz bir şekilde ifade edeceğim. Bir sınıftaki tüm öğrenciler büyük bir kabın içine tükürsünler. Bu çok zor değil ve bunu herkes de yapabilir" diyen Rodeck bu madde üzerinden bir PCR testi yapılmasını önerdi. Eğer bu testin sonucu negatif çıkarsa sınıftaki tüm öğrencilerin de negatif olduğunun anlaşılacağını söyleyen Alman doktor, eğer pozitifse o zaman herkese ayrı ayrı test yapılmasını savundu.

