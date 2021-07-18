Delta varyantı endişesi artıyor: Yasaklar yeniden kapıda

Dünya genelinde COVID-19'un Delta varyantına ilişkin endişeler artarken, aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kalkan tedbirler yeniden gündeme gelmeye başladı.





Bugün Almanya, İtalya ve İngiltere'den vaka sayılarında artış yaşandığı yönünde haberler geldi.





Yunanistan, Delta varyantıyla mücadeleye ilişkin yeni tedbirler açıklarken; Fransa, 6 Avrupa ülkesine test zorunluluğu getirdi.





Ayrıca Japonya'da olimpiyatların yapılacağı bölgede de COVID-19 tespit edildi.





Almanya'da artış başladı

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1608 artmasıyla toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 389'a çıktı.





Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 9,4 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz’da 4,9’e gerileyen bu sayı, 10 Temmuz’da 5,8'e, dün de 8,6'ya yükselmişti.





Ülkede 26 Haziran’da 592 olan günlük yeni vaka sayısı, 3 Temmuz’da 671’e, 10 Temmuz’da da 952’ye ulaşmıştı.





Komşu tedirgin: Vaka sayıları 10 kat arttı

Yunan medyasındaki haberlerde, ülkede son bir ayda günlük vaka sayılarının 10 katına çıktığı, en yüksek artış oranlarının Atina, Selanik, Yanya, Grevena bölgelerinde ve Girit Adası başta olmak üzere bazı Ege adalarında tespit edildiği bildirildi.





Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Mikonos Adası'nda saat 01.00-06.00 saatlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi.





Yunan hükümeti kısa süre önce vakalardaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere, kısıtlamaların sertleştirilmesini ve çok sayıda önlemin hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı.





İtalya'da yeniden 3 bini aştı

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 797 testte 3 bin 121 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.





Böylece son olarak 3 bin 351 vakanın kaydedildiği 29 Mayıs’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde kaydedildi.





Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif vaka

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde ilk pozitif COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.





Kyodo ajansının haberine göre başkentin Harumi bölgesinde 13 Temmuz'da hizmete giren olimpiyat semtinde, ilk pozitif COVID-19 vakası kayda geçti.





Testi pozitif çıkan kişinin sporcu değil, yurt dışından gelen bir ziyaretçi olduğunu açıklayan komite, şahsa yönelik detaylı bilgi vermedi.





İngiltere'de 6 aydan bu yana en yüksek rakam

İngiltere'de dün 51 bin 870 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.





İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.





Diğer yandan Fransa'da İngiltere, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Hollanda'dan gelen yolculara test zorunluluğu getirildi. Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya'yı ise 'kırmızı' ülkeler listesine alındı.