Delta varyantı paniği sürüyor: Komşuda binlerce kişiye bulaştı

2020’nin ilk aylarında Çin ve İtalya’dan sonra en çok corona virüsü vakasının görüldüğü İran’da Delta varyantı kabusu başladı… İranlı yetkililer son dönemde aralarında Türkiye’nin de olduğu onlarca ülkede tespit edilen Delta varyantı ile ilgili bir açıklama yaptı.





İran Corona Virüsü İle Mücadele Ekibi’ni yöneten Nader Tavakoli, başkent Tahran’da yeni bir corona virüsü dalgasıyla mücadele ettiklerini duyurdu. Tavakoli, son günlerde binlerce insanın hastalandığını ve başkentteki hastanelerin tam kapasiteyle çalışmak zorunda kaldığını açıkladı.





Sadece pazar günü 1300 kişinin hastalandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tavakoli, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının salgının tekrar patlamasının arkasındaki itici güç olduğunu söyledi. Sistan ve Baluçistan bölgelerinde Covid-19’la mücadele edilemediği ve hastanelerin kapasitesinin dolduğu belirtildi.





Tahran bölgesinde 6.700 hastanın hastanede tedavi altında olduğu da kaydedilirken aşılama sürecinde geride kalan ülkede bu sayının artmasından endişe ediliyor. Resmi hükümet verilerine göre İran’da salgının başladığı Şubat 2020’den beri 86.000’den fazla insan yaşamını yitirdi. Fakat muhalifler ve medya, gerçek sayının açıklananın iki katı olduğunu tahmin ediyor.





İRAN’DAN 1 AY SONRA TÜRKİYE’DE GÖRÜLMÜŞTÜ





Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Çin’den sonra 2020 yılının başında İtalya’da ve İran’da ölümcül bir etki yaratmıştı. Şubat ayında İran’da ilk corona virüsü vakaları tespit edilirken, daha sonra birçok ülkede vakalar tespit edilmiş ve bütün dünya kapanma sürecine girmişti.





İran’dan yaklaşık bir ay sonra ise Türkiye’de ilk vaka tespit edilmişti. Resmi verilere göre 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vaka görülmüştü.





TAYLAND’DA BİR DOZ SINOVAC BİR DOZ ASTRAZENECA





Öte yandan Delta varyantına karşı önlemlerini artırma çabasında olan Tayland’dan da kritik bir karar geldi. Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, bugün yaptığı açıklamada tek doz Sinovac aşısı olanlara bir doz da Batı’da geliştirilen aşı yapılacağını duyurdu.





Charnvirakul, “Amacımız corona virüsünün çok daha kolay bulaşan varyantlarına karşı korumamızı artırmak. Bir doz Sinovac aşısı olanlara AstraZeneca aşısı yapmayı planlıyoruz” dedi.









Komşusu Endonezya gibi, Tayland’da da yoğun olarak Sinovac aşısı kullanılıyordu. Her iki ülkede de yüzlerce sağlık çalışanına corona virüsü bulaşması ve ölmesi sonrasında iki ülke de acil kararlar alarak Sinovac aşısı olanlara ekstra aşılar yapmak için kolları sıvamıştı.





KARANTİNAYA RAĞMEN VAKALAR ARTIYOR





Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak salgını kontrol altına almayı başaran Avustralya’da da Delta varyantı kabusu sürüyor… Birkaç ay önce normalleşme sürecine giren Avustralya’da Delta varyantına bağlı vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte kapanma devam ediyor.





Fakat kapanma ve sıkı önlemlerin yeniden getirilmesine rağmen ülkede vaka sayısı azalmıyor. Sydney’de tam kapanma devam ederken Avustralya, bu yılın en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Delta varyantı sebebiyle ülkede yüzlerce insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

New South Wales eyaletinde 112 insana Covid-19 bulaşırken bölgede bir aydan kısa bir süre içerisinde vaka sayısı 700’leri geçti.

Vakaların artmasıyla birlikte 5 milyon nüfuslu Sydney tam kapanma sürecine girmiş ve okullar kapanmıştı.



