Delta varyantı yayılıyor: İngiltere gevşiyor, Yunanistan kısıtlıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını aşıların da etkisiyle hızını yitirmeye başladı, ancak daha hızlı bulaşan Delta varyantı endişe yaratıyor. Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan Delta nedeniyle ülkeler temkinli. Hatta Yunanistan'da önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.





Yunanistan'da Pazartesi gününden itibaren Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar yeniden korona kurallarına tabi oldu. Bu bağlamda feribotla yolculuk yapacak olanlardan 48 saati geçmemiş, kişinin negatif olduğunu gösteren bir korona antijen (hızlı test) testi yaptırmaları isteniyor. Aşı süresi 72 saati bulanlar ise virüs taşımadıklarını PCR testi ile belgelemek zorunda. Ancak aşılamaları tamamlananlar veya daha önce Covid-19'a yakalanıp da iyileşenler, aşı belgelerini göstererek testten muaf olabiliyor.





Yunan hükümeti, feribotlarla ilgili kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlamasına gerekçe olarak korona vakalarındaki artışı gösterdi. Son birkaç gün içinde günlük 700'den fazla yeni korona vakasının kaydedilen Yunanistan'da bu sayı geçen hafta günlük 200 ile 400 vaka arasındaydı.





Hükümet, özellikle Girit Adası'nda tespit edilen bulaşıcı Delta varyantının yayılmasından endişe ediyor. Yunanistan'da vaka sayılarının düşmesi nedeniyle son haftalarda korona önlemleri gevşetilmeye başlanmıştı.





İngiltere artışa rağmen gevşemede ısrarlı

Öte yandan İngiltere, artan vaka sayılarına karşın korona önlemlerini gevşetmeye devam ediyor. Başbakan Boris Johnson, enfeksiyon sayılarındaki artışa rağmen İngiltere'deki mevcut korona önlemlerini 19 Temmuz'a kadar büyük ölçüde kaldırmayı planlıyor.





Birleşik Krallık'ta enfeksiyon sayıları haftalardır hızla artıyor. Ülkede yedi günlük insidans 29 Haziran'da 214 olarak saptanmıştı. Pazar günü ise 24 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçmişti. Ülkedeki tüm vakaların en az yüzde 90'ının kaynağı olarak Delta varyantı gösteriliyor. Ancak İngiltere'de ölüm vakalarında gerileme oldu. Buna göre 29 Haziran'a kadar bir haftalık toplam ölüm vakası 122 olarak saptandı. Aynı şekilde koronaya bağlı nedenlerden dolayı hastaneye yatış sayılarında da gerileme olduğu bilgisi verildi. Hükümet bunun nedenini aşılama kampanyasında elde edilen başarıya bağlıyor. Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 86'sı en az bir kez aşılanırken 18 yaş üzerindekilerin yaklaşık yüzde 64'ü ise her iki doz aşıyı yaptırdı.