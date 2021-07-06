Samanyolu Haber /Gündem / Delta varyantının ardından Delta Plus da Türkiye'de /06 Temmuz 2021 12:42

Delta varyantının ardından Delta Plus da Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus varyantının biri İstanbul olmak üzere 3 ilde ve 3 kişide görüldüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Koca, dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, ''Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacak. Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil. Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere üçüncü dozu açmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

ABD, Portekiz, İsviçre, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu birçok ülkede görülmeye başlanan Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor. 

Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan’da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ 

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı. 

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

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