Samanyolu Haber /Sağlık / Delta varyantının yayıldığı ülke sayısı 100'ü buldu /03 Temmuz 2021 11:44

Delta varyantının yayıldığı ülke sayısı 100'ü buldu

Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 100 ülke ve bölgede, COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü açıklayarak, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini vurguladı.

Delta varyantı Türkiye'de yayılıyor

Türkiye'de 26 ilde Delta varyantı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı, şu an 26 ile yükseldi. Delta varyantlı vakaların 134'ü İstanbul'da" dedi.

İsrail'deki vakaların yüzde 90'ı Delta kaynaklı

İsrail'de son günlerde görülen COVID-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı. Delta varyantında ağır hasta sayısı ise önceki dalgaya oranla daha düşük. İsrail'de yeni vakaların yüzde 90'ı Delta kaynaklı


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