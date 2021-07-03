Delta varyantının yayıldığı ülke sayısı 100'ü buldu

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü açıklayarak, uyarıda bulundu.







Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini vurguladı.





Delta varyantı Türkiye'de yayılıyor





Türkiye'de 26 ilde Delta varyantı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı, şu an 26 ile yükseldi. Delta varyantlı vakaların 134'ü İstanbul'da" dedi.





İsrail'deki vakaların yüzde 90'ı Delta kaynaklı







İsrail'de son günlerde görülen COVID-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı. Delta varyantında ağır hasta sayısı ise önceki dalgaya oranla daha düşük. İsrail'de yeni vakaların yüzde 90'ı Delta kaynaklı







