Samanyolu Haber /Sağlık / Delta varyantıyla ilgili sevindiren haber /04 Ağustos 2021 11:14

Delta varyantıyla ilgili sevindiren haber

İngiltere'de yapılan bir araştırma iki doz aşı olanların Delta varyantını daha az bulaştırdığını ortaya koydu.

SHABER3.COM

Türkiye’de aşılama süreci devam ederken İngiltere’de yapılan bir araştırma tam aşılanma yapılmasının hastalığın toplum genelindeki etkisini azalttığına dair çok net veriler ortaya koydu.

Çarşamba günü yayınlanan ve Birleşik Krallık’ta 98.000 insanın katıldığı araştırmada iki doz corona virüsü aşısı olmanın Delta varyantını yarı yarıya azalttığını ve semptom gösteren Covid-19 vakalarına karşı da yüzde 60 oranında etkili olduğunu ortaya koydu. Son dönemde dünyanın birçok ülkesinde yayılan ve ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı ile ilgili açıklama yapan Imperial College’da yapılan araştırmayı yürüten Paul Elliott, “Aşı, Delta varyantına karşı halen yüksek oranda etkili” açıklamasını yaptı.

Daha önce yapılan araştırmalarda aşının yüzde 90 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Fakat İngiltere’deki araştırmaya katılanlardan corona testi pozitif çıkanların yüzde 40’ının semptom göstermeyen vakalardan oluştuğu ve diğerlerinin de hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Nisan 2020’den beri elde edilen verilerin kullanıldığı araştırmalarda, belirli dönemlerde rastgele numuneler alınıyor. Araştırmayı yürüten isimlerden olan Steven Riley, “Son aldığımız örneklerde Delta varyantı vakaların yüzde 100’ünü oluşturuyordu” dedi.

Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısı ile AstraZeneca aşısının mercek altına alındığı belirtildi.
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