Samanyolu Haber /Gündem / DEM, AKP'den kimler için özgürlük istedi? /26 Mayıs 2025 09:53

DEM, AKP'den kimler için özgürlük istedi?

İnfaz yasası görüşmelerinde kritik gelişme AKP ve yasayı gündeme getiren MHP'nin ayrı çalışmasına karşı Erdoğan'ın talimatı ile yaşandı. Bayramdan önce kanun teklifinin meclise sunulması için 3 parti anlaştı. Gözlerin çevrildiği süreçte DEM'den kritik bir adım geldi.

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Cezaevindeki 405 bin kişi ve milyonlarca mahkum yakını Kurban Bayramı öncesinde 'İnfaz Yasası düzenlemesi'nden gelecek iyi habere odaklandı. En az 55 bin mahkumun faydalanması beklenen yasa düzenlemesinde üç parti anlaşmaya vardı.

MHP’nin önerisiyle düzenleme için çalışmalara başlayan AKP, DEM Parti'den de olur aldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği infaz düzenlemesinin 6 Haziran’dan önce yasalaşması için çalışmalar hızlandı.

İNFAZ YASASI GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK GELİŞME
Sözcü'nün haberine göre AKP ve MHP’nin ayrı çalışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’nin çalışmasını da dahil edin” talimatı üzerine geçen hafta iki partinin yöneticileri tarafından ele alındı.

AKP yöneticileri, ittifak ortağının önerileri doğrultusunda yapılan değişikliği DEM Parti’ye de iletti. Üç partinin anlaşmaya vardığı düzenlemenin hafta başında TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi olarak verilmesi bekleniyor.

Anlaşmazlık yaşanmaması halinde dahi 6 Haziran’dan önce bu konudaki düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

DEM AKP'DEN İSTEDİ
Görüşmede, DEM Partili yetkililer, ‘yaşlı, hasta ve çocuklu anne’ olarak tarif ettikleri 3 bin kişinin de düzenlemeye eklenmesini istedi. DEM’liler bu öneriyi AKP’li yöneticiye iletirken, “Siz bu öneriyi kabul ederseniz, ‘terörsüz Türkiye’ sürecinde elimizi rahatlatır, daha rahat yol alırız” ifadesini kullandı.

Kovid düzenlemesinden kapsam dışı kalan binlerce mahkum da yeni paketin açıklanmasını bekliyor. 55 bin kişinin yararlanacağı iddia edilen teklifin kaç kişiyi kapsayacağı Meclis’teki görüşmelerde ortaya çıkacak.
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