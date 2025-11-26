Samanyolu Haber /Gündem / DEM Cumhur ittifakına yüklendi: İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılmalı /26 Kasım 2025 18:24

DEM Cumhur ittifakına yüklendi: İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılmalı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, İmralı’da gerçekleşen görüşmelerin tutanaklarının gizli tutulmasına tepki göstererek, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin tutanakların kamuoyuyla paylaşılmamasına tepki gösterdi.

Sakık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor. Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın gözü önünde büyür. Tutanakların gizlenmesi kuşkuyu artırır, açıklanması ise güveni güçlendirir. Halkın yararı ve barışın geleceği için görüşme tutanaklarının açıklanması gerekir.”

Sakık’ın bu çağrısı, kamuoyunda “şeffaflık” ve “barış süreci” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
