DEM Parti 3. İmralı ziyareti başvurusunu yaptı

Öcalan'dan beklenen çağrının yönteminin bu ziyaretin ardından belli olacağını ancak görüntülü yapılmasından yana olduklarını belirtti.



DEM Parti İmralı heyeti, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Adaya gidiş hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini bekliyoruz. Daha sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak" dedi.



Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının şekli hakkında da konuşan Doğan, "Görüntülü olmasını temenni ediyoruz. Pek çok açıdan daha iyi olur. Yaratacağı etki daha güçlü olacaktır. Asıl tartışılması gereken konu tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Hangi yöntemle olacağı da DEM Parti heyeti ile Öcalan'ın yapacağı görüşmenin ardından belli olacak" ifadelerini kullandı.



'Demokratik kanalların açılması için mücadelemiz sürüyor'



Doğan, "Öte yandan tutuklamalar, gözaltılar, kayyumlar devam ediyor. Demokratik kanalların açılması için mücadelemiz de sürüyor. Gasp edilen hayatımızı yeniden mümkün kılmak için Öcalan'dan gelecek tarihi açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz. Bu tarihsel fırsatı öyle bir kavrayalım ki ellerimizden kayıp gitmesin. Bu barış gayretine ortak olmalıyız" dedi.



Ahmet Türk için de başvuru yapıldı



İmralı heyetinin bu ziyaretinde Ahmet Türk'ün de yer alacağına yönelik haberler hakkında konuşan Doğan, Ahmet Türk için de başvuru yapıldığını ancak daha başvuru sonuçlanmadığı için kesin konuşamadığını kaydetti. Başvurunun kabul edilmesi halinde bu ziyarette Ahmet Türk de heyette yer alacak.