DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla çalışma yürüttü.



Gözaltına alınan Yusuf Özperçin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen avukat Yusuf Özperçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.