Samanyolu Haber /Politika / DEM Parti, Bahçeli-Selahattin Demirtaş görüşmesini doğruladı /03 Mart 2025 16:11

DEM Parti, Bahçeli-Selahattin Demirtaş görüşmesini doğruladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin konuşan Doğan, "Devlet ve iktidarın da söz konusu koşulların sağlanabilmesi için gerekeni yapması gerektiğine ilişkin de DEM Parti olarak çağrı yapıyoruz. Hız önemli. Zamana yaymamak önemli. O nedenle yapılması gereken her şey bu barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçebilmesi için yapılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik soruya yanıt veren Doğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı en demokratik, en kararlı mücadeleyi sergileyen ve en çok mağduru olan siyasi partiyiz biz. Biz geçmiş parlamenter sistem için de eleştirileri olan bir partiyiz. Parlamenter sistem, eğer Türkiye'deki dertlere deva olsaydı muhalefet bloku güçlendirilmiş parlamenter sistem ile kamuoyunun karşısına çıkmazdı herhalde" yanıtını verdi.

Doğan, "Türkiye'nin yeni, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Doğan, "Partilerarası diyalog, liderlerarası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum" yanıtını verdi.

"Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bizim ayrıştığımız hiçbir yer yok" diyen Doğan, "Bizim de arzumuz demokratik toplum ve kalıcı bir barış. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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