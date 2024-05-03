DEM Parti CHP'yi ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.



Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.



DEM Parti Eş Genel Başkanlarını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer karşıladı.



Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Özgür Özel'in yeni anayasa çalışmaları hakkında görüşmesi bekleniyor.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa kapsamında 1 Mayıs Çarşamba günü CHP ile, dün ise DEM Parti, Saadet Partisi - Gelecek Partisi Meclis Grubu ve İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.