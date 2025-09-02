Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti’den ‘kayyım’ tepkisi: Yargı sopasıyla muhalefeti dizayn etme girişimi /02 Eylül 2025 20:12

DEM Parti’den ‘kayyım’ tepkisi: Yargı sopasıyla muhalefeti dizayn etme girişimi

DEM Partili Gülistan Koçyiğit, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasının seçmen iradesine müdahale olduğunu belirterek, "Kayyım rejimi artık belediyelerden çıkıp partilere kadar uzandı. Bu, yargı sopasıyla muhalefeti dizayn etme girişimidir" dedi.

SHABER3.COM

DEM Partili Gülistan Koçyiğit, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin’in kayyım atanmasının seçmen iradesine müdahale olduğunu söyledi.

Koç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“CHP İstanbul İl Örgütü’nün görevden alınması ve yerine kayyım atanması, seçmen iradesine bir kez daha müdahaledir.

Kayyım rejimi artık belediyelerden çıkıp partilere kadar uzandı. Bu, yargı sopasıyla muhalefeti dizayn etme girişimidir.

Halkın iradesini gasp eden bu tür otoriter uygulamalar barış ve demokratik toplum zeminini güçlendirme mücadelesine zarar vermektedir.

Yargı, iktidarın sopası olmaktan çıkmalı; bağımsızlığını, tarafsızlığını ve adaleti esas almalıdır.

Kayyım düzenine karşı her koşulda halkın iradesini, demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.”
