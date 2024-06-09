DEM Parti’den kayyıma karşı miting kararı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, kayyıma karşı 13 Haziran'da Hakkari'de miting düzenleyeceklerini açıkladı.







Doğan, görevden alınan ve yerine kayyım atanan Hakkari Belediyesi’ne ilişkin "aday göstermesinler" diyenlere "Yıllardır söylüyoruz, kayyım uygulamasıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu 3. dönemdir uygulanıyor ve vazgeçilmiyor. Aday olabilirsin ama belediye başkanlığı yapamazsın deniliyor. Güce göre, iktidara göre pozisyon alan bir yargı tanımlaması çıkıyor karşımıza. Yargı sadece siyasallaşmıyor, yargı artık tek bir siyasi parti lehine kararlar alıyor" yanıtını verdi.





Yerine kayyım atanan ve tutuklanan DEM Partili Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış hakkında açılan duruşmaya ilişkin dava sürecinin 31 Mart seçimlerinin ardından hızlandırıldığı ve seçimlerden 13 gün sonra davanın görülmesine vurgu yaparak eleştirdi.





Doğan'ın konuşmasındaki satır başları şöyle:

"Günlerdir Hakkarililer iradelerine sahip çıkmak için nöbet tutuyorlar. Belediyenin önü atanmış vali dolayısıyla asker-polis ablukasında. Şayet Hakkari halkı kayyum ile yönetilmek istenseydi atanmış kayyumu halktan koruma girişiminde bulunma ihtiyacı duyulmazdı. Eğer belediyeler gerçekten halkınsa siz onları ait oldukları yerlerden korumak için askere ihtiyaç duyuyorsanız demek ki oradaki insanlar oy kullandıkları seçmen için bedel ödemek durumunda kaldıkları insanlar tarafından yönetilmek isteniyor.







Bunun bir başlangıçtan çok kayyum rejimi için bir sonun başlangıcı olmalı. Bu bir siyasi darbe değildir demeyelim de ne diyelim. Demokrasiye yönelik, hukuka, adalete yönelik açık bir darbedir. Kayyım kötülüktür, yok saymadır. Kayyum rejiminin son çırpınışlarına dur demek için tüm yurttaşlara DEM Parti olarak birlikte ses çıkartma, itiraz etme çağırıyoruz.





Sıddık Akış’ın tek suçu Kürt bir seçilmiş olmak. Hakkari son olmalı, atanan kayyım derhal asıl sahibine iade edilmeli. Hakkari halkının iradesine el vermeliyiz. O nedenle biz DEM Parti olarak adalet ve iradeye saygı nöbetlerini sürdürüyoruz. 13 Haziran'da Hakkari'de buluşuyoruz. Kendini sorumlu hisseden bütün yurttaşları saat 15'te Hakkari merkezde yapılacak büyük mitinge çağırıyoruz.





