DEM Parti’den “Öcalan, Demirtaş’ın tahliyesine karşı” iddiasına sert yanıt





Uğur Ergan Ne Yazmıştı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, gazeteci Uğur Ergan’ın “Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan set çekti” başlıklı haberine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Heyet, Abdullah Öcalan’a atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddianın barış sürecine zarar verdiğini ifade etti.DEM Parti açıklamasında, medyada belli çevrelerce kasıtlı olarak gerçek dışı bilgiler yayılmaya çalışıldığını savundu. Açıklamada, “Sayın Öcalan’la yapılan görüşmelerde haberdeki gibi bir değerlendirme asla yapılmamıştır” denildi.Açıklamanın devamında, “Bu tarz spekülasyonların barış ve demokratik toplum sürecine hiçbir katkısı olmayacağı açıktır. Maksatlı yaklaşımın sahiplerini bu çabalarını terk etmeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Ayrıca, kısa süre önce Adalet Bakanlığı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına yaptığı itiraz hatırlatılarak, Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerin hukuka aykırı tutukluluk durumunun sorumluluğunun ne DEM Parti’ye ne de Abdullah Öcalan’a ait olduğu vurgulandı.Heyet, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılmasının hem AİHM kararları hem de Türkiye Anayasası ve demokratik hukuk ilkeleri gereği olduğunu belirtti. “Yazıda iddia edilenin aksine, bu gerekliliği Sayın Öcalan da birçok kez dile getirmiştir” ifadelerine yer verildi.Gazeteci Uğur Ergan, iktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki bir görüşmede “Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de, iktidar için de projenin devamı için de iyi sonuç vermez” dediğini iddia etti. Ergan, Erdoğan’ın da Demirtaş’ın siyasi etkisinden çekindiğini öne sürdü.Haberde ayrıca, Öcalan ve Kandil’in Demirtaş’a karşı mesafeli tutumunun sürdüğü, bu nedenle iktidarın Öcalan’dan yana bir duruş sergilediği öne sürüldü. Ergan, DEM Parti’nin bu iddiaları Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yaptığı yürüyüşle yalanladığını belirtse de, söz konusu kulis bilgisinin Ankara çevrelerinde konuşulduğunu ifade etti.