DEM Parti’den operasyon tepkisi: “Barışın tesisi için operasyonlardan vazgeçilmeli”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 44 kişi hakkında gözaltı karar verilmesine tepki göstererek, "Türkiye’de barış, demokrasi ve çözümün tartışıldığı bu kritik süreçte, yerel yönetimlere yönelik bu tür operasyonlardan derhal vazgeçilmelidir" dedi.

İBB soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiye yönelik operasyona DEM Parti Eş Başkanları tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 44 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Eş Başkanları, gözaltılara tepki göstererdi.

Tülay Hatimoğulları, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını kınıyoruz. Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına yönelen her türlü müdahalenin karşısındayız.

Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir toplum için halkların iradesine saygı gösterilmeli, siyasi saiklerle yürütülen operasyonlardan vazgeçilmelidir. Halkların iradesine yönelik devam eden operasyonlar derhal son bulmalıdır.”

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Tuncer Bakırhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Türkiye’de barış, demokrasi ve çözümün tartışıldığı bu kritik süreçte, yerel yönetimlere yönelik bu tür operasyonlardan derhal vazgeçilmelidir. Bu operasyonlarla her ne murat ediliyorsa; ülkeye büyük zararlar verdiği, ortak geleceğimizi heba ettiği artık görülmelidir.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının hedef alınması, demokratik iradenin hiçe sayılması anlamına gelir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin demokratikleşme arayışına zarar vermektedir. Hukuksuz uygulamaların son bulması, adaletin tecelli etmesi ve demokrasinin güçlenmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”
