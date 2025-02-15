DEM Parti’den Van Tepkisi: Diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz?

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine Cumartesi günü kayyum atanmasının ardından kentte protestolar düzenlendi. Atamaya tepki gösteren DEM Parti ise “Doğrudan Erdoğan'a soruyoruz. Siz bugün Van’a kayyum atayarak var olan diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.



Hafta içerisinde yerel mahkeme tarafından Zeydan hakkında hapis cezası verilmesi sonrasında İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atama kararını bugün açıkladı. Böylece Türkiye genelinde CHP’nin Ovacık (Tunceli) ve Esenyurt (İstanbul) ilçe belediyeleriyle DEM Parti’nin Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Halfeti (Şanlıurfa), Akdeniz (Mersin), Bahçesaray (Van), Siirt ve son olarak bugün Van’da belediyeye kayyum atanmasıyla, 11 belediye artık seçilmiş yönetiminde değil.



İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi Zeydan'ın, “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası alması nedeniyle, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı, Van Valisi Ozan Balcı’nın, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.



Van'da Protestolar ve Polis Müdahalesi



İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ardından polis ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Dışarıda polis binayı kordon altına alırken içeride Zeydan'ın, bakanlıkça iletilen kayyum tebligatını imzalaması istendi. Ancak Zeydan, kararı imzalamadı.



Polisler, ayrıca belediye binasındaki önceki kayyum döneminden kalma borç listesinin yazılı olduğu pankartı kaldırdı.



Belediye önünde Zeydan için 11 Şubat’ta yerel mahkemenin hapis cezası kararı vermesi üzerine başlayan nöbet eylemine ise TOMA araçlarıyla, polis müdahalesi başladı. Belediye binası içinde ve önünde toplananlara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale yapıldı. Olaylar akşam saatlerinde de devam etti.



Gerginlik sırasında DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ile aralarında altı gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gazetecilerden Rabia Önder, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak sahada aralarında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de bulunduğu milletvekilleri polis ablukası altında kaldı.



DEM Parti Yönetiminden Tepki: “Diyalog Sürecini Dinamitlemeyi mi Hedefliyorsunuz?”



Ankara'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, kayyum atamasına tepki gösterdi. DEM Parti Meclis Grubu, Van'a gitme kararıyla yola çıkarken Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan basın toplantısı düzenledi.



Tülay Hatimoğulları, kayyum atamak için Zeydan aleyhine hapis cezası kararı verildiğini söyleyerek "Sadece Kürt belediyelerine değil, aynı zamanda kent uzlaşısıyla seçilen İstanbul’daki belediyelere dönük saldırılar ortadadır. Kent uzlaşısına yönelik operasyonla gözaltına alınan belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının hepsi tutuklandı. Uzlaşıya ceza veren, uzlaşıyı yargılayan bir iktidar barış hakkında ne düşünüyor?" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kayyum atandığını düşündüklerini belirten Hatimoğulları, “Saray’a ve doğrudan Erdoğan'a soruyoruz. Siz bugün Van’a kayyum atayarak var olan diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz? Barış sürecinin konuşulduğu ve toplumun umutlandığı bir dönemde, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi hedefliyorsunuz?” dedi.



Hatimoğulları, "Bize bu kadar yoğun bir şiddet uygulamalarını 'Nasılsa bir süreç devam ediyor, bu normaldir' diye algılayacağımızı zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. İktidar ve Erdoğan, barışı, bu diyalog sürecini sabote ededursun biz barış demekten, barış için bedel ödemekten ve mücadele etmekten bir adım bile geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler" ifadelerini kullandı.



15 Şubat Vurgusu



Tuncer Bakırhan ise Abdullah Öcalan’ın yakalandığı günün yıldönümü olan 15 Şubat’ı işaret ederek “Sayın Öcalan demokratik bir çağrıya hazırlanıyorken tam da uluslararası komployla getirildiği günün yıldönümünde, Van Belediyesi’ne kayyum atanıyor. Şimdi bunun art niyetli olmadığını söyleyebilecek kimse var mı?" diye konuştu.



Bakırhan, "Sandıkta iradesini seçen halkın, kendi iradesine sahip çıkması mı terördür? Yoksa çetevari bir şekilde, sanki başka bir ülkenin toprağını işgal eder gibi toplarla ve tüfeklerle belediyeye girip, halkın iradesini gasp etmek mi terördür? Terör diyenler önce bunun cevabını versin" ifadesini kullandı.



CHP’den Kayyum Atamasına Tepki ve Erken Seçim Çağrısı



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medyadaki açıklamasında, Van ile birlikte 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak “Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üst üste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan, seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur” ifadesini kullandı.



Özel, "Bir kez daha hatırlatırız ki, İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kayyum atamalarının MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçle birlikte değerlendirilemeyeceğini ifade etti. İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır. Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan, 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar, kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de bu son alenidir."



CHP Genel Başkanı Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile Görüştü



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının halkın iradesine darbe olduğunu belirterek her iki eş genel başkana da dayanışma mesajını iletti. CHP lideri Özel, askeri darbelere karşı oldukları gibi tüm demokratların, hukuk yoluyla yapılan darbelere de karşı durması gerektiğini ifade