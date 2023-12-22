DEM Parti, Diyarbakır için Leyla Zana'ya teklif götürdü

DEM Parti'nin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlığı için aday göstermeyi düşünüyor.





Aday adaylığı başvurularını 25 Aralık'a kadar uzatan DEM Parti'nin Leyla Zana'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi için teklif götürdüğü ve Zana'nın kararının beklendiği gelen bilgiler arasında.





Kulislerde, DEM Parti yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Leyla Zana ile bir kez daha görüşeceği belirtiliyor.





DEM Parti, Türkiye'nin batı illerinde ilk etapta 27 ilçede aday göstereceklerini duyurmuştu.