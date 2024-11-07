DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Bakanlık soruşturmanın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle açıldığını bildirdi.





Yapılan açıklamada: Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.