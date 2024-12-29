DEM Parti gün sayıyor: Yeniden İmralı'ya gidecek

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.





"ÖCALAN BİZE SORUMLULUK YÜKLEDİ"

Buldan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Öcalan’ın mesajlarını anlatmak için yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti. Sırrı Süreyya Önder ile birlikte siyasi partilere ziyaretlerde bulunacaklarını kaydeden Buldan, “Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız” dedi.





"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı’yı ziyaret edeceklerini söyleyen Buldan, “Ama tarih henüz belli değil. Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.