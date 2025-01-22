DEM Parti heyeti, bugün Öcalan ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti, bugün İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye ilişkin bilgi, DEM Parti tarafından paylaşıldı.





Görüşme heyetinde DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alacak.





NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyetinde bulunan İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları ardından görüşmüştü. DEM Parti, İmralı'ya ikinci bir görüşme yapacağına dair bilgi paylaşmıştı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.





Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.



