Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti heyeti Edirne'de, Selahattin Demirtaş ile görüşüyor /11 Ocak 2025 16:02

DEM Parti heyeti Edirne'de, Selahattin Demirtaş ile görüşüyor

Abdullah Öcalan ile görüşme yapan DEM Parti heyeti Edirne Kapalı Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapan DEM Parti heyeti Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor.

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, bir araçla cezaevine girdi, girişte heyetten gazetecilere açıklama yapılmadı.

Heyetin görüşmenin ardından açıklama yapmayacağı, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü, ardından heyete Ahmet Türk'ün de eklendiği açıklandı. Öcalan görüşmesinin ardından 3'lü heyet TBMM'de siyasi partilerle görüşmeler yaptı. Öcalan ile ikinci bir görüşme öncesi Selahattin Demirtaş'ın da sürece ilişkin fikirlerinin alınacağı belirtilmişti.  

YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti heyeti, yarın (12 Ocak) Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ziyaretin de saat 13.00'te yapılması planlanıyor.
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