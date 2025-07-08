Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti heyeti Erdoğan’dan ne istedi? /08 Temmuz 2025 10:39

DEM Parti heyeti Erdoğan’dan ne istedi?

DEM Parti heyetinin Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmede, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Saray’da kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da hazır bulundu.

DEM’DEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Görüşmeyi “tarihi” olarak tanımlayan Pervin Buldan, şehit olan 12 askerle ilgili de konuştu.

Buldan, “Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Barışın kıymeti böyle zamanlarda daha iyi anlaşılıyor. Hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barış sürecinin ilerlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN NE İSTEDİLER?
Yandaş Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği olduğu öğrenildi.

Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.
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