Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesinde neler konuşuldu? /24 Nisan 2025 13:37

DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesinde neler konuşuldu?

DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir araya geldi.

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Görüşme heyetinde DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan bulundu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Koçyiğit görüşme çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli öncelik olduğunu, özellikle İmralı heyeti dışında bazı aydın, yazar ve gazetecilerin görüşmek istediğinin altını çizdik.

Bizim için en önemli başlıklardan birisi hasta maphuslar başlığı, bunun ne insani ne vicdani ne de hukuki olmadığını biliyoruz. Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik.

Yine Covid yasası olarak bilinen aslında pandemi döneminde şartlı salıverilmek koşullarını düzenleyen ama onun içinde 'örgütlü suçlar'ı istisna tutan mahkum olanların hariç tutulmasının ortadan kaldırılması ve herkesi kapsaması gerektiğini ifade ettik.''

NE OLMUŞTU?
DEM Parti İmralı heyetinde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti. Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme ertelendi.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği bildirilmişti. 

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