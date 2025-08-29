DEM Parti heyeti İmralı’dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, İmralı’dan döndü.



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıufra Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, İmralı’dan döndü. Görüşme 4 saat sürdü. Heyetin yarın sabah açıklama yapması bekleniyor.



Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer aldığı İmralı Heyeti, ilk olarak 28 Aralık 2024’te Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ikinci görüşmesi ise 22 Ocak’ta gerçekleştirildi. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasetçi Ahmet Türk, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede Öcalan, tarihi Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı yapmıştı.



Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdikten sonra tedavisinin sürdüğü 21 Nisan’da Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, İmralı Heyeti olarak Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, PKK’nin 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği tarihi kongrenin ardından 18 Mayıs’ta Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.



Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile birlikte DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da dahil olduğu İmralı Heyeti, 6 Temmuz Ada’ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi. İmralı Heyeti, son görüşmeyi ise 25 Temmuz’da gerçekleştirdi.