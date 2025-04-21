DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

TBMM'de iktidar ve muhalefetten partilerle görüşen DEM Parti'de şimdi de İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol'un, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya doğru yola çıktığı açıklandı.





SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ikinci görüşme 22 Ocak'ta ve silah bırakma çağrısının yapıldığı üçüncü görüşme ise 27 Şubat'ta gerçekleşmişti.





Öcalan, silah bırakma çağrısı yaptığı açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" demişti.