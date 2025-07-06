DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, terör örgütü PKK’nın silahları bırakacağını açıklamasının ardından devam ederken, DEM Parti Heyeti’nin İmralı Adası’na yeni bir ziyaret daha yapacağı açıklandı.





DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan yeni bir açıklamada, DEM Parti Heyeti’nin bugün İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceği belirtildi.





HEYET YOLA ÇIKTI

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yer alacağı öğrenilirken, heyetin saat 10.00 itibariyle yola çıktığı bildirildi. Açıklamada “DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adasına doğru hareket etmiştir” denildi.





SON ZİYARET 18 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Son olarak 18 Mayıs’ta DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın’ın yer aldığı heyet, İmralı Adası’na ziyaret gerçekleştirmişti.





Görüşme sonrasında Öcalan’ın “Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz" mesajı paylaşılmıştı.





DEM PARTİ MYK TOPLANMIŞTI

PKK’nın "kendini feshettiği ve silah bıraktığını" açıklamasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni süreci değerlendirmek ve olası adımları belirlemek üzere toplanmıştı.





DEM Parti’nin geçmişte görev alanlar ve İmralı ziyaretçileri için koruma talep ettiği, siyasi partilere ziyaretler planladığı, yeni dönemin kritik başlıkları arasında yargı paketleri, infaz düzenlemeleri ve anayasa tartışmalarının yer aldığı bildirilmişti.