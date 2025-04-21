DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısının ardından İmralı'dan da terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı gelmesiyle Kürt meselesinde kritik bir noktaya gelindi. Terör sorununun sona ermesi için tüm Türkiye'nin takip ettiği görüşmeler devam ediyor.



TBMM'de iktidar ve muhalefetten partilerle görüşen DEM Parti'de şimdi de İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol'un, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gitti. Heyet, birkaç saat süren görüşmenin ardından adadan ayrıldı.



SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI



DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ikinci görüşme 22 Ocak'ta ve silah bırakma çağrısının yapıldığı üçüncü görüşme ise 27 Şubat'ta gerçekleşmişti.



Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptığı açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" demişti.