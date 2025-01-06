DEM Parti heyeti yarın CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeden sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaretin ardından, diğer siyasi partilere de ziyaretlerin yapılacağı açıklanmıştı.



Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı heyeti bugün önce Gelecek Partisi'ni ardından ise AKP'yi ziyaret etti. Heyetin, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu.



TARİH BELLİ OLDU



DEM Parti heyetinin yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edeceği öğrenildi. DEM Parti heyeti, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.