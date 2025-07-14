Samanyolu Haber /Gündem / PKK silah bıraktı, DEM Parti heyeti yeniden liderler turuna çıkıyor! /14 Temmuz 2025 09:48

PKK silah bıraktı, DEM Parti heyeti yeniden liderler turuna çıkıyor!

DEM Parti heyeti, bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli, perşembe günü de CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan 'süreç'te kritik aşamaya gelindi ve PKK sembolik olarak silah bıraktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı konuşmada "MHP-AKP-DEM" üçlüsünü ilan etmesiyle, gözler bu kez Meclis'e çevrildi.

Son olarak DEM Parti heyeti, yeniden liderler turuna çıkıyor.

PROGRAM BELLİ OLDU
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Heyet daha sonra saat 14.00'te de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP lideri Özgür Özel ile yapılacak görüşme de perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek.
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