Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama geldi /23 Ocak 2025 15:36

DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama geldi

DEM Parti'nin İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları ikinci görüşmenin ardından beklenen açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği ve gerekli açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

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DEM Parti’nin İmralı heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. 

DEM Parti’nin İmralı heyeti, beklenen yazılı açıklamayı yaptı. Açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, kamuoyuna gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı kaydedildi.

'ÖCALAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'
Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."


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