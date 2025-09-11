Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti heyetinden Özel’e ziyaret: ‘Direnişin adı meşru müdafaadır’ /11 Eylül 2025 18:32

DEM Parti heyetinden Özel’e ziyaret: ‘Direnişin adı meşru müdafaadır’

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti. Bakırhan “ortak irade” vurgusu yaparken, Özel “direnişin adı meşru müdafaadır” dedi.

SHABER3.COM

Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu birlikte açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde ziyaret etti.

Görüşme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve partiye yönelik operasyonların ardından gerçekleşti.

Ziyaretin ardından konuşan Tuncer Bakırhan, “Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir” dedi.

Bakırhan, iktidara “Seçilmiş iradeyle uğraşmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.

ÖZEL: “MEŞRU MÜDAFAA”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “Büyük bir hukuksuzluğun karşısındayız. Bu bina İstanbul’da en büyük zaferin kazanıldığı bina olduğu için hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.

Özel, MHP lideri Bahçeli’nin “sokak” çıkışına da yanıt vererek, “Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmak. Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır” dedi.

Özel, “Dimdik ayaktayız, buradayız, kararlılıkla süreci takip edeceğiz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEM Parti heyetinden Özel’e ziyaret: ‘Direnişin adı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:45