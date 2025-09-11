DEM Parti heyetinden Özel’e ziyaret: ‘Direnişin adı meşru müdafaadır’

Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu birlikte açıklama yaptı.





DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’daki CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde ziyaret etti.





Görüşme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve partiye yönelik operasyonların ardından gerçekleşti.





Ziyaretin ardından konuşan Tuncer Bakırhan, “Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı ortak bir irade göstermenin ziyaretidir” dedi.





Bakırhan, iktidara “Seçilmiş iradeyle uğraşmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.





ÖZEL: “MEŞRU MÜDAFAA”





CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “Büyük bir hukuksuzluğun karşısındayız. Bu bina İstanbul’da en büyük zaferin kazanıldığı bina olduğu için hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.





Özel, MHP lideri Bahçeli’nin “sokak” çıkışına da yanıt vererek, “Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmak. Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır” dedi.





Özel, “Dimdik ayaktayız, buradayız, kararlılıkla süreci takip edeceğiz” diye konuştu.