DEM Parti ikinci İmralı ziyareti için başvurdu

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu. Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulundu. Başvuru yazılı olarak yapıldı" ifadeleri kullanıldı.





Verilen bilgiye göre başvuru milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından yapıldı. Onaylanması halinde ziyareti, geçen sefer olduğu gibi yine bu iki isim gerçekleştirecek.





İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan ile 28 Aralık 2024'teki ilk görüşme sonrası DEM heyeti gelişmeleri müzakere etmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partileri ziyaret etmişti. Bu toplantılara katılan Ahmet Türk'ün adı ise başvuruda yer almadı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen yılın Ekim ayında Öcalan'a "TBMM'ye gelerek PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmasını" önermişti. Bahçeli'nin bu açıklaması üzerine DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu.





İmralı'daki ilk görüşmenin ardından DEM Parti heyetinden "Öcalan'ın çağrıyı yapmaya hazır olduğu" açıklaması gelmiş, üyeler "Süreçten umutlu olduklarını" belirtmişlerdi.