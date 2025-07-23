DEM Parti ile Cumhur İttifakı ortağı arasında gerilim

Destici’den sert iddia: “DEM Parti kendini feshedecek”



Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle bağlantılı yapılarla birlikte DEM Parti’nin de kendini feshedeceğini öne sürdü. Destici, “Sadece PKK değil, PJAK, SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Türkiye’deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK’nın partisi. Kendini feshedecek, terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak” ifadelerini kullandı.



DEM Parti’den yanıt: “Partimizi feshetmiyoruz, buradayız”



Destici’nin açıklamaları üzerine DEM Parti sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı. “DEM Parti bir tabela değil, büyük bedellerle bugüne gelmiş bir halk iradesidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız. DEM Parti’nin amacı nettir: 86 milyon için barışı sağlamak ve demokrasiyi inşa etmek.”



BBP'den karşı hamle: “DEM, terörün diliyle konuşuyor”



DEM’in açıklamasının ardından bu kez BBP resmi X hesabından kapsamlı bir yanıt yayınladı. Açıklamada, DEM Parti’nin “PKK’nın siyasi aparatı” olduğu savunuldu ve şu ifadeler dikkat çekti:



“DEM Parti bugün hâlâ bu terör örgütünün siyasi aparatı olarak dökülen kanı ‘bedel ödedik’ diyerek meşrulaştırma gayreti içinde. Bu millet kimin bedel ödediğini bilir: şehitler, analar, askerler, siviller...”



“Kendinizi ve taşıdığınız zihniyeti koşulsuz feshedin. Bu çağrı polemik için değil, millete olan sadakatten doğmuştur.”



“İsim değiştirerek siyaset yapılamaz” vurgusu



BBP açıklamasında, PKK’nın çözülme sürecinde olduğunu iddia ederek, DEM Parti’nin isim değiştirerek ayakta kalma çabasında olduğu öne sürüldü:



“Bu millet artık isim oyunlarına karnını doyurdu. Terörle ilişkili aidiyetleri reddetmeden siyaset yapılamaz. Fesih sadece tabela değil, zihniyet tasfiyesidir.”



32 yıllık vurguyla nokta: “Sadakatle siyaset yapan tek parti”



BBP, 32 yıllık geçmişine atıfla açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Kurucu liderini şehit vermiş tek milli/manevi eksenli parti olarak, bu ülkenin istiklalini hedef alan her yapının karşısında hem meydanda hem hukuk önünde dimdik durmaya devam edeceğiz.”