DEM Parti ile görüşen Özel: 'Gizli ajandanın parçası olmayız'

PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, dün siyasi partilerle yaptığı görüşmeler kapsamında Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. DEM Parti heyetinde önceki ziyaretlerde olduğu gibi Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk yer aldı. CHP lideri Özel’e görüşmesinde parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.





Cumhuriyet'te yer aan habere göre yaklaşık bir buçuk saati geçen görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması gerektiğini önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını, Türkiye’nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz” dedi. DEM Parti adına konuşan Sırrı Süreyya Önder de “Sayın başkanın aktardığı önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen desteklerden daha fazla anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey. Hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız” ifadelerini kullandı.





İCRACI KOMİSYON KURULMALI

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Özel; toplantıda sürece toptan karşı olmayan ancak iktidarın geçmişte attığı adımlardan dolayı şüpheli yaklaşan tavrına ilişkin görüşlerini yineledi. Toplumdaki “İktidar yeni bir anayasa yapmak ya da Meclis çoğunluğuyla Erdoğan’ı yeniden aday yapmak için DEM Parti’yi yanına çekmeye mi çalışıyor?” kaygılarını dile getirdi. Şeffaflık ve samimiyet beklentisini görüşmede anlatan Özel’in “Süreç Meclis’te işlemeli. Meclis sadece fiziksel bir görüşme mekânı olarak kalmamalı. Özellikle şehit ailelerinin de temsil edildiği, icracı bir komisyon kurulmalı. Bu komisyon önceki çözüm sürecinde olduğu gibi göstermelik bir yer olmamalı. Tüm siyasi partilerin temsil edildiği, yetkili bir yer olmalı” önerilerini getirdiği belirtildi. Özel’in iktidarın demokrasi ve barış söylemleri kullanırken Gezi Parkı tutukluları, kayyum uygulamaları gibi çelişkileri de görüşmede anımsattığı aktarıldı.





Bu kapsamda Özel’in DEM heyetine “Kişisel ikballerin düşünüldüğü, sadece bir kişinin ev hapsine geçtiği, bir kişinin de tekrar adaylığa hak kazandığı, diğer sorunların varlığının bile inkâr edildiği bir sürecin parçası olmayı” görüşünün iletildiği belirtildi. DEM heyetinin de bu görüşü olumlu karşıladığı, Özel’in eleştirilerini not aldığı öğrenildi.





Özel’in samimiyet beklentisine işaret olarak 10 partinin imzası bulunan ve kayyum uygulamasına son veren yasa teklifinin “hemen Meclis’e gelmesini ve yasalaşmasını istediği” belirtildi. DEM Parti’nin de bu öneriye karşı tekrar AKP ve MHP ile görüşüldüğünde bu konuyu gündeme getireceklerini söyledikleri kaydedildi. DEM Parti’nin ise genel olarak görüşmede eleştirileri ve görüşleri dinlediği, sürece dair bir yol haritası çizmediği, Öcalan’la yapılacak ikinci bir görüşme sonrası izlenecek yolun netleşeceği belirtildi.







