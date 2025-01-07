Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti ile görüşen Özel'den 'Meclis' vurgusu /07 Ocak 2025 13:55

DEM Parti ile görüşen Özel'den 'Meclis' vurgusu

DEM Parti heyetinin 'İmralı' ziyareti sonrası yeni süreç devam ederken Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, CHP grubu ile bir araya geldi. DEM Parti heyetini CHP lideri Özgür Özel karşıladı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretlerine devam ediyor. 

DEM Parti; MHP, AKP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.

Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki makam odasına geldi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre saat 10.30'da başlayan görüşme saat 12.05'te sona erdi. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı CHP lideri Özel yaptı.

'MECLİS' VURGUSU
Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiğimizi daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimiz ile de paylaştık. 

Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Bundan sonra da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik.

Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik. Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek."

Özel'in ardından Sırrı Süreyya Önder, partisi adına şöyle konuştu:

"Biz bu ülkedeki herkesin lafına, sorununa kulak vermek zorundayız. Evlatlarımıza torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bundan kaçamayız. Bunu toplum olarak hep birlikte sağlayacağımıza inanıyoruz."

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEM Parti ile görüşen Özel'den 'Meclis' vurgusu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:08:03