DEM Parti İmralı heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.





Partiden yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ilk olarak yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partisinin genel merkezinde görüşecek.





RAPOR SÜRECİ MASADA

Heyet, saat 14.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. İmralı Heyeti - Bahçeli görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırılacak.





KOMİSYON ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

PKK'nın silahsızlanmasını öngören sürece ilişkin TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere.





AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin 24 Kasım'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaretin ardından komisyon 4 Aralık'ta toplanmış ancak tutanakların tamamı kamuoyuyla paylaşılmamıştı.





Komisyonun nihai raporu beklenirken DEM Parti İmralı heyeti rapora ilişkinde komisyonda yer alan siyasi partileri ziyaret ediyor. DEM Parti İmralı heyeti, 2 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.





MHP'DEN 120 SAYFALIK RAPOR

Öte yandan MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Rapora dair soruları yanıtlayan Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması silahların teslimi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı" derken infaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirtti. Feti Yıldız, raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna da cevap verdi.