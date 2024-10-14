Çözüm süreci tartışılıyor: Erdoğan, DEM Parti, CHP ve MHP’den açıklamalar

Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor’ tartışmaları sürerken Erdoğan, “Milyonlarca vatandaşımız sırf anasının dilini konuştu diye ötelendi” açıklamasını yaparken DEM Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, “İmralı muhataptır, bir süreç başlayacaksa İmralı oradadır” değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, DEM’lilere ‘mekanın sahibini’ hatırlattıklarını söyledi.









Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada çözüm süreciyle bağlantılı olarak, Türkiye’de vatandaşların geçmişte uğradığı haksızlıklara vurgu yaptı. Erdoğan, “Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi, ötelendi, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kaldı” dedi. Devletin tüm vatandaşlarına eşit yaklaşması gerektiğini belirten Erdoğan, bu tür ayrımcı zihniyetlerin devlete zarar verdiğini ifade etti. Erdoğan’ın açıklamaları, çözüm sürecine atıf olarak değerlendirildi.









DEM Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, çözüm süreci tartışmalarına dair İmralı’nın rolüne dikkat çekti. Koçyiğit, görüşmeler olup olmadığı konusunda net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Bu bilgiyi teyit edecek olan hükümettir, muhatapları ise Kandil ve İmralı’dır” ifadelerini kullandı. Temelli ise Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecindeki kritik rolünü hatırlatarak, “Bir süreç başlayacaksa İmralı oradadır” dedi. DEM Parti, olası müzakerelerde sorumluluk almaya hazır olduklarını ve Meclis’in bu konuda muhataplık için uygun adres olduğunu vurguladı.









MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, bu adımın bir zaaf veya taviz olarak değil, devletin gücünün ve MHP’nin kendine güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, bu hamlenin, MHP’nin çözüm sürecine yönelik bir yumuşama sinyali değil, aksine “mekânın sahiplerini hatırlatma” amacı taşıdığını vurguladı.









CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ‘yeni bir çözüm süreci mi geliyor’ tartışmaları üzerine “Şu an için önümüzde somutlaşmış bir süreç yok. Biz gelişmeleri takip ediyoruz, izliyoruz. Somut olarak bir süreç gelişirse elbette partimizin yetkili kurulları gerekli görüşmeleri yapar ve gerekli açıklamaları yaparız” ifadelerini kullandı.Bu gelişmeler, Türkiye’de yeni bir çözüm sürecinin başlatılabileceği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Fakat hem iktidar hem de muhalefetten gelen açıklamalar, sürecin nasıl şekilleneceğine dair farklı yaklaşımlar içeriyor.