DEM Parti, KHK’lıları komisyona çağıracak

55. Hüseyin Aykol (Gazeteci).”





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), komisyonda dinlenmesini istediği hak ve hukuk kurumları ve isimlerin listesini komisyona sundu.DEM Parti, Kürt sorununun çözümü bağlamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlenmek üzere pek çok hak, hukuk ve sivil toplum örgütü ile temsilcilerinin dinlemesi için komisyona bir liste sundu.Liste, Kürt meselesinin demokratik çözümü, toplumsal barışın tesisi, insan hakları, kadın temsiliyeti, çocuk hakları ve dil-kültür alanındaki uzman kişi ve örgütleri kapsıyor.Listede; hukuk kurumları, hak örgütleri, kadın örgütleri, Kürt dili ve kültürü temelli kurumlar ile farklı halklar ve inançlar temelli yapılar yer alıyor. Ayrıca, alanında uzman akademisyenler, insan hakları savunucuları, yazarlar ve barış sürecine doğrudan tanıklık etmiş isimler de komisyonun dinlemesi önerilen kişiler arasında bulunuyor.DEM Parti, bu adımla komisyon çalışmalarının sadece resmi kurumların bakışıyla sınırlı kalmamasını, sahadan gelen deneyim ve tanıklıkların da sürece yansımasını hedefliyor.DEM Parti’nin komisyonda dinlenmesini istediği kurumların tam listesi şöyle:“1. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)2. Asrın Hukuk Bürosu3. Türkiye Barolar Birliği (TBB)4. Bölge Baroları Heyeti5. İstanbul Barosu6. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)B. HAK ÖRGÜTLERİ1. İnsan Hakları Derneği (İHD)2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)3. Barış İçin Toplumsal Girişim4. Barış Vakfı5. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı6. FİSA Çocuk Hakları Merkezi7. Rengarenk Umutlar Derneği8. Hak İnisiyatifi Derneği9. İnsan Hakları Gündemi Derneği10. Yurttaşlık Derneği11. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği12. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi13. Tahir Elçi Vakfı14. Toplumsal Bellek Platformu15. KHK’lı Platformları Birliği16. Barış Akademisyenleri17. Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (BAKAD)18. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği (DİSA)19. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği (DİTAM)20. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD)21. Engelliler Federasyonu22. Eskişehir Engelli Dayanışma Ağı23. Göç İzleme Derneği24. Demokrasi İçin Birlik (DİB)25. Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu26. İklim Adaleti Koalisyonu27. Mezopotamya Ekoloji HareketiC. HAKİKAT VE ADALET TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER1. Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER)2. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED)3. Barış Anneleri İnisiyatifi4. Cumartesi Anneleri5. Suruç Aileleri6. Roboski Aileleri7. Gezi Aileleri8. 10 Ekim Barış Derneği9. Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifiÇ. KADIN ÖRGÜTLERİ1. Tevgera Jinen Azad (TJA)2. Rosa Kadın Derneği3. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi4. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu5. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)6. Kadının İnsan Hakları Derneği7. Kadın Zamanı Derneği8. Mimoza Kadın Derneği9. Star Kadın Derneği10. Kadın Dayanışma Vakfı11. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)12. Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA)13. Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER)D. KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER1. İstanbul Kürt Enstitüsü2. Mezopotamya Vakfı (Weqfa Mezopotamyayê)3. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)4. ANKA Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi5. Arî Dil Araştırmaları ve Kültür Derneği (ARÎ-DER)6. Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (KURDÎGEH)E. HALKLAR VE İNANÇLAR TEMELLİ ÖRGÜTLENMELER1. Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)2. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği3. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)4. Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi)5. Hrant Dink Vakfı6. Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF)7. Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu8. Alevi Bektaşi Federasyonu9. Alevi Kültür Dernekleri10. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı11. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)12. Demokratik İslam Kongresi (DİB)F. MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR1. Türk Tabipleri Birliği (TTB)2. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)3. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)4. Dicle Fırat Gazeteciler DerneğiG. AKADEMİSYENLER, UZMANLAR, HAK SAVUNUCULARI VE KANAAT ÖNDERLERİ1. Gültan Kışanak2. Veysi Aktaş3. Prof. Dr. Levent Köker4. Prof. Dr. Sevtap Yokuş (Altınbaş Üniversitesi)5. Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi)6. Prof. Dr. Yakın Ertürk7. Prof. Dr. Hamit Bozarslan (EHESS)8. Dr. Elçin Aktoprak (Barış Akademisyeni, Ankara Dayanışma Akademisi)9. Yüksel Genç (Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi)10. Zana Farqini -Yazar, çevirmen, dilbilimci (Kürtçe)11. Sami Tan – Dilbilimci, araştırmacı yazar (Kürtçe)12. Deniz Gündüz – Yazar, yayıncı, çevirmen (Zazaki)13. Remziye Alpaslan (Kürt Araştırmaları Derneği Başkanı)14. İzzet Akyol (Araştırmacı-Yazar, Serbestiyet)15. Prof. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi)16. Prof. Dr. Mesut Yeğen17. Prof. Dr. Başak Çalı (Oxford Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi)18. Doç. Dr. Barış Ünlü (Ankara Üniversitesi)19. Pakrat Estukyan (Yazar, Agos Gazetesi)20. Prof. Dr. Murat Sevinç (Ankara Üniversitesi)21. Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi/)22. Prof. Dr. Nilgün Toker (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi)23. Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)24. Prof. Dr. Melek Göregenli (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi)25. Prof. Dr. Doğu Ergil26. Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Üniversitesi)27. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı eski Başkanı)28. Dr. Kerem Altıparmak (AİHM Kararlarını İzleyen Avrupa İzleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi-Uluslararası Hukukçular Komisyonu Danışmanı)29. Dr. Hülya Dinçer (MEF Üniversitesi)30. Dr. Kıvılcım Turanlı (Barış Akademisyeni – Eskişehir Okulu)31. Dr. Özgür Sevgi Göral (EHESS)32. Dr. Pınar Ecevitoğlu (Barış Akademisyeni-Ankara Dayanışma Akademisyeni)33. Av. Eren Keskin (İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı)34. Av. Reyhan Yalçındağ/ (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı)35. Av. Emel Ataktürk Sevimli36. Hülya Osmanağaoğlu (Yazar-Feminist Aktivist)37. Yıldız Tar (Gazeteci-Kaos GL Derneği)38. Akın Birdal (İnsan Hakları Derneği Eski Genel Başkanı)39. Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı)40. Murat Çelikkan (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi-Gazeteci)41. Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü)42. Nisan Alıcı (DEMOS Araştırma Kolektifi)43. Fatma Bostan Ünsal44. Osman İşçi (Dünya İşkence Karşıtı Örgüt Merkez Konsey Üyesi)45. Dr. Fırat Keser (Özel Eğitim Uzmanı)46. Rakel Dink47. Gülten Kaya48. Emine Çağırga (Cemile Çağırga’nın Annesi)49. Ayşe Bülbül (Eren Bülbül’ün Annesi)50. Cihan Sincar (Mehmet Sincar’ın Eşi)51. Şükran Aydın (Vedat Aydın’ın Eşi)52. Dicle Anter (Musa Anter’in Oğlu)53. Mehmet İnan (Taybet İnan’ın Oğlu)54. Fehime Poyraz (Deniz Poyraz’ın Annesi)CHP de komisyona liste sundu. Listede, Türkiye Harp Malûlleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Emniyet Teşkilatı Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası, Şehit Aileleri Federasyonu Başkan Vekili Av. İsmail Kılıç, Alevi Bektaşi Federasyonu, Barış Anneleri Derneği, Barışa İhtiyacım Var (kadın) İnisiyatifi, Demokrasi İçin Birlik, Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu ( DGD), Engelliler Konfederasyonu, EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu, İklim Adaleti Koalisyonu, Kadın Arabulucular Ağı, Marmara Grubu Vakfı, Güvenlik Korucuları Dernek ve Federasyonları, Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu, Eşit Yaşam Derneği gibi dernekler yer aldı.MESLEK ODALARITürkiye Barolar Birliği ve Bölgedeki Barolar yanı sıra temel hak ve hürriyetler, infaz ve ceza sistemi üzerine, ayrı ayrı uzmanlaşmış hukukçular da listede yer aldı. Bunun yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın-İş Sendikası, Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Türk Tabipleri Birliği ve bölgedeki örgütleri, Anneler Ağlamasın, Cumartesi Anneleri/ İnsanları, Diyarbakır Anneleri, Aile Dayanışma Ağı, Azınlık Temsilcileri, Ermeni, Rum ve Yahudi toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri, Süryani, Yezidi, Keldani toplumunun dini ve/veya sivil toplum önderleri, Kanaat Önderleri, Rakel Dink, Ahmet Özer, Faruk Balıkçı ve Ali Bardakoğlu gibi isimler de listede yer aldı.